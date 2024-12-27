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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Криштиану Роналду: «У молодых игроков тело не лучше, чем у меня. Шучу. Нравится соревноваться с молодежью»

«Мне нравится соревноваться с молодыми игроками. Они становятся нашей мотивацией. Нас сравнивают по скорости, ударам и даже телосложению.

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