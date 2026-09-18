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Блогер Wylsacom: гнаться за новым iPhone 18 Pro Max пока смысла особого нет

Блогер Wylsacom: гнаться за новым iPhone 18 Pro Max пока смысла особого нет

В Сети активно обсуждают список ограниченных в России функций и сервисов нового iPhone 18 Pro Max. Создатель и владелец YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов рассказал 360.

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