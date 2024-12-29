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Россиянам объяснили, как научить мозг быть счастливым

Россиянам объяснили, как научить мозг быть счастливым

Доктор медицинских наук Алексей Данилов рассказал, как мозг управляет всеми аспектами жизни, и объяснил, как повлиять на свое эмоциональное состояние с помощью сна и полезной еды.

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Комментарии
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Сергей
Особо вредна конечно красная икра для мозга, когда ее  употребляешь.Вот поэтому большинство у нас и светятся от счастья!
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19 час.
Ирина52
При таких ценах на оный опасный продукт все мы будем жить долго и счастливо, не зная старости!
Ответить
16 час.

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