Доктор медицинских наук Алексей Данилов рассказал, как мозг управляет всеми аспектами жизни, и объяснил, как повлиять на свое эмоциональное состояние с помощью сна и полезной еды.
Россиянам объяснили, как научить мозг быть счастливым
Комментарии
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Сергей
Особо вредна конечно красная икра для мозга, когда ее употребляешь.Вот поэтому большинство у нас и светятся от счастья!
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19 час.
Ирина52
При таких ценах на оный опасный продукт все мы будем жить долго и счастливо, не зная старости!
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16 час.
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