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Дикий Юг - Природа Юга России

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Россияне стали получать фальшивые квитанции ЖКХ

Россияне стали получать фальшивые квитанции ЖКХ

Фото: infox.ru Новости дня за сегодня сообщают, что в последнее время жители России стали сталкиваться с тревожной ситуацией: мошенники подкидывают в почтовые ящики поддельные платежки, которые внешне практически не отличаются от официальных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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