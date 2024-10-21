Россияне стали получать фальшивые квитанции ЖКХ

Фото: infox.ru Новости дня за сегодня сообщают, что в последнее время жители России стали сталкиваться с тревожной ситуацией: мошенники подкидывают в почтовые ящики поддельные платежки, которые внешне практически не отличаются от официальных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг.