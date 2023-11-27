В Смоленской области простились с погибшим в ДТП хирургом КБСМП

Ивана Ивановича похоронили рядом с родителями в смоленском райцентре Прощание с хирургом Иваном Буяловым, ставшим жертвой жуткой автоаварии, состоялось накануне в помещении судебно-медицинской экспертизы указанного учреждения в Смоленске.
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