В Смоленской области простились с погибшим в ДТП хирургом КБСМП

Ивана Ивановича похоронили рядом с родителями в смоленском райцентре Прощание с хирургом Иваном Буяловым, ставшим жертвой жуткой автоаварии, состоялось накануне в помещении судебно-медицинской экспертизы указанного учреждения в Смоленске.