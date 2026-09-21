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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Большунов должен был приехать на масс-старт, причины пропуска мне неизвестны. Решения Александр принимает сам»

Тренер сборной России Юрий Бородавко ответил на вопрос, почему Александр Большунов не выступил в масс-старте классикой на 30 км на чемпионате России по лыжероллерам.

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