Такер Карлсон заявил, что адвокаты пугали его задержанием в США за любезность к Путину

По словам журналиста, в России он не чувствовал себя в опасности. Американец Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупредили его о возможном задержании в США за интервью с Владимиром Путиным, если журналист «покажется слишком любезным».
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