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Закон, порядок, государство

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Эпоха Месси и Роналду кончилась. Мир футбола официально принадлежит Мбаппе

Эпоха Месси и Роналду кончилась. Мир футбола официально принадлежит Мбаппе

Чемпионат мира по футболу 2026 заново открыл Килиана Мбаппе, пишет Guardian. Французский нападающий превратился на турнире из совершенного футболиста в культурный феномен, чье влияние за пределами поля сравнялось с тем величием, которое он демонстрирует на газоне.

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