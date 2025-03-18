«Червы» таки от червей: почему масти игральных карт имеют такие названия

Азартные игры существуют уже не одно столетие, и карты, пожалуй, самые известные в этом списке. Однако это не отменяет того факта, что вокруг них витает немало мифов и версий относительно особенностей их истории и бытования.
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