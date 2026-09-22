Пономарев про РПЛ: «Что за чемпионат идиотский? Играем в декабре – безобразие. Что ж мы издеваемся над людьми? Надоели уже. Вот бы вернули «весна-осень»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал российский футбол отказаться от системы «осень-весна» и вернуться к системе «весна-осень».
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