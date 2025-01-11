Над регионами РФ сбиты 85 беспилотников

Два БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Тамбовской области.Pr Scr vk.com/milЗа минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников, сообщает 11 января Минобороны.
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