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Петербургский дневник

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В Купчино отметят День российского кино

В Купчино отметят День российского кино

Киноцентр «Чайка» приглашает жителей района и всех петербуржцев встретить этот праздник вместе 27 августа киноцентр «Чайка» в 14-й раз приглашает поклонников важнейшего из искусств на большой кинопраздник, программа которого ориентирована как на детей, так и на взрослых.

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