Nikolia Vovchenko

Автор не желает знать, что продукция из нефти поставляемой в Венгрию "нашей" нефтяной компанией "каким-то образом" оказывается у террористов на уркаине...Но, он сильно переживает за их атомную станцию, энергия от которой, прямо или косвенно содействует бендеровцам в их убийстве русских людей