Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II».
Венгрия нашла предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор не желает знать, что продукция из нефти поставляемой в Венгрию "нашей" нефтяной компанией "каким-то образом" оказывается у террористов на уркаине...Но, он сильно переживает за их атомную станцию, энергия от которой, прямо или косвенно содействует бендеровцам в их убийстве русских людей
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