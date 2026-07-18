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Венгрия нашла предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»

Венгрия нашла предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»

Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II».

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор не желает знать, что продукция из нефти поставляемой в Венгрию &quot;нашей&quot; нефтяной компанией &quot;каким-то образом&quot; оказывается у террористов на уркаине...Но, он сильно переживает за их атомную станцию, энергия от которой, прямо или косвенно содействует бендеровцам в их убийстве русских людей
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