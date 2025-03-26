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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев наградил полицейского из Чувашии, который спас из пожара женщину и ее ребенка

Владимир Колокольцев наградил полицейского из Чувашии, который спас из пожара женщину и ее ребенка

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил сотрудника отделения патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» Чувашской Республики старшину полиции Дмитрия Антропова медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

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