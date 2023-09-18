Военное обозрение

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Поставки иностранных танков на Украину и их перспективы

Поставки иностранных танков на Украину и их перспективы

Украинские танки "Оплот". Вероятно, эти машины давно уничтожены. Фото Минобороны Украины С прошлого года зарубежные партнеры и покровители поставляют киевскому режиму различную бронетехнику, и особое внимание привлекает процесс передачи танков.

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