Поставки иностранных танков на Украину и их перспективы

Украинские танки "Оплот". Вероятно, эти машины давно уничтожены. Фото Минобороны Украины С прошлого года зарубежные партнеры и покровители поставляют киевскому режиму различную бронетехнику, и особое внимание привлекает процесс передачи танков.
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