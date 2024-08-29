«Менять законы - полная чепуха. Менять нужно людей» - писатель Денис Драгунский Виктору Шкуренко. Героем рубрики «Переход наличности» с Виктором Шкуренко стал писатель и политолог Денис Драгунский.
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«Менять законы - полная чепуха. Менять нужно людей» - писатель Денис Драгунский Виктору Шкуренко. Героем рубрики «Переход наличности» с Виктором Шкуренко стал писатель и политолог Денис Драгунский.