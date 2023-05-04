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Захарова: Зеленский устроил голодомор на Украине

Захарова: Зеленский устроил голодомор на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его страна является гарантом продовольственной безопасности в мире.

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