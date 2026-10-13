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Мальфанова возглавила новый комитет Орловского облсовета

Мальфанова возглавила новый комитет Орловского облсовета

Депутат Орловского облсовета Юлия Мальфанова избрана председателем комитета по науке, молодёжной политике и связям с общественными объединениями регионального парламента.

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