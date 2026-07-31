Запад еще вздрогнет от последствий бездумной поддержки Украины

То, что европейское оружие, поставляемое на Украину, перепродается на мировых черных рынках ударными темпами – давно секрет Полишинеля Источник фото: соцсети Итальянский прокурор Маурицио де Лучия говорит, что с 2022 года похищены около 800 тыс.
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