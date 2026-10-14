Юрист Свечникова: брак вне ЗАГСа можно оформить на выездной регистрации

Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Софья Свечникова рассказала, что официально зарегистрировать брак можно вне ЗАГСа на выездной площадке, где ведомство оказывает такую услугу.
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