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Юрист Свечникова: брак вне ЗАГСа можно оформить на выездной регистрации

Юрист Свечникова: брак вне ЗАГСа можно оформить на выездной регистрации

Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Софья Свечникова рассказала, что официально зарегистрировать брак можно вне ЗАГСа на выездной площадке, где ведомство оказывает такую услугу.

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