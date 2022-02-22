Васин перешел в «Кайрат» из ЦСКА

Футбольный клуб «Кайрат» заключил соглашение с российским защитником Виктором Васиным. Виктор Васин известен болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, в составе которого футболист выиграл 3 чемпионата России, 2 кубка и 2 суперкубка страны.
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