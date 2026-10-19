Жители Тюмени в очередной раз за последние месяцы массово жалуются на качество воды из-под крана. Сообщения поступают из разных районов — Плеханово, Дома Обороны, Ново-Патрушева, 5-го микрорайона, а также с отдельных улиц города, в частности с Интернациональной.