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Несекретные материалы

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Как Октябрьская война-2 в Израиле отразится на ходе российской СВО на Украине

Как Октябрьская война-2 в Израиле отразится на ходе российской СВО на Украине

Накануне человечество сделало очередной шаг к полноценной Третьей мировой войне. Вслед за Украиной и Закавказьем запылал Ближний Восток, где началась новая палестино-израильская война, почему-то оказавшаяся неожиданной для ЦАХАЛа и военной разведки АМАН.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Зато ВПК США сохранили. 1. Образ врага, на которого дают пилить бюджетные деньги. 2. Лицо. Это вам не пара небоскребов, где уши торчат, и выхлоп - оружие только для антитеррористической деятельности, сейчас - это ПРОТИВОСТОЯНИЕ с ядерной сверхдержавой, нужны бюджетные деньги для разработки более совершенных вооружений. Не стоит думать, что сенаторы обеспокоены состоянием бюджета США, они обеспокоены только сохранением статуса и доходов (личных доходов).
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1 д.
Анастасия Гончарова
Владимир Вольфович предсказывал это событие еще давно...вот же умная голова у человека была!Надо громить нато,пиндосню и мелкобритов,эта грёбаная компашка ублюдков только гадит везде!
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Проморгала хваленая еврейская разведка действия хамас и совсем обосрались евреи со своим  Железным куполом. МИРУ МИР!
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