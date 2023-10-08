Как Октябрьская война-2 в Израиле отразится на ходе российской СВО на Украине

Дмитрий Бакланов

Зато ВПК США сохранили. 1. Образ врага, на которого дают пилить бюджетные деньги. 2. Лицо. Это вам не пара небоскребов, где уши торчат, и выхлоп - оружие только для антитеррористической деятельности, сейчас - это ПРОТИВОСТОЯНИЕ с ядерной сверхдержавой, нужны бюджетные деньги для разработки более совершенных вооружений. Не стоит думать, что сенаторы обеспокоены состоянием бюджета США, они обеспокоены только сохранением статуса и доходов (личных доходов).