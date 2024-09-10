В Петербурге за близость с 12-летней под угрозой ножа задержан юный таджик Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы.
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В Петербурге за близость с 12-летней под угрозой ножа задержан юный таджик Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы.