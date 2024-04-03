Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 апреля 2024 года: Насколько обеднели украинские олигархи, как Зеленский снижает призывной возраст и как немцы сажают ВСУ на иглу

Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024-го под контроль российской армии перешли 403 квадратных километра территории новых регионов REUTERS Сегодня 117 прочитали За сутки сбито 195 украинских беспилотников Западная группировки войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, три автомобиля, американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», станцию РЭБ «Анклав-Н» и склад боеприпасов ВСУ.