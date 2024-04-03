МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Всем домой, на историческую родину-  стройте, возводите, пашите и сейте- занимайтесь привычным делом, нечего по миру ...Что нашептали Ток...
  • Лев Добрый
    Надо из практики удалить списание долгов, не вы их давали, не вам их и списывать! Почему США это не практикует??? 🤠👈👍Неужели Румыния в...
  • Леонид
    А 20 лет назад почему не вынес? Ну или 10-15 хотя бы.Путин вынес приго...

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 апреля 2024 года: Насколько обеднели украинские олигархи, как Зеленский снижает призывной возраст и как немцы сажают ВСУ на иглу

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 апреля 2024 года: Насколько обеднели украинские олигархи, как Зеленский снижает призывной возраст и как немцы сажают ВСУ на иглу

Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024-го под контроль российской армии перешли 403 квадратных километра территории новых регионов REUTERS Сегодня 117 прочитали За сутки сбито 195 украинских беспилотников Западная группировки войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, три автомобиля, американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», станцию РЭБ «Анклав-Н» и склад боеприпасов ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх