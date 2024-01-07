Праздники, отмечаемые 8 января верующими людьми и в простонародье Даниил АрхаровВознося поклонение традициям и святым обычаям, православные христиане и славяне отмечают 8 января один из важных церковных праздников Собор Пресвятой Богородицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии