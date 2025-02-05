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Овечкин против «Флориды»: гол в 3-м матче подряд, «плюс 2», 3 броска, 2 силовых приема и 20:23 на льду

Капитан «Вашингтона» отправил шайбу в пустые ворота «Флориды» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ, забросив 878-ю шайбу в лиге.

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