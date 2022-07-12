Представитель Госдепа трижды солгал в одном предложении. Русские не сдержались: "Надо же"

Комментируя слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что объявление членами НАТО нашей страны врагом ведёт к дестабилизации в Европе, представитель Госдепартамента США в беседе с РИА Новости заявил о том, что, мол НАТО никому не угрожает.