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Представитель Госдепа трижды солгал в одном предложении. Русские не сдержались: "Надо же"

Представитель Госдепа трижды солгал в одном предложении. Русские не сдержались: "Надо же"

Комментируя слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что объявление членами НАТО нашей страны врагом ведёт к дестабилизации в Европе, представитель Госдепартамента США в беседе с РИА Новости заявил о том, что, мол НАТО никому не угрожает.

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