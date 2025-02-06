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  • Дмитрий Гурин
    Ну да, теперь денужков на ново платье не получит.....Санду о приостано...
  • Дмитрий Гурин
    Ну а Молдавия остается без искричества. Да и от России может огрести до изменения тембра голоса.Без ЕС и без газа...
  • Дмитрий Гурин
    Что то подобное уже было во время ВОВ. По моему Кёнисберг нацики так же зарядами фаршировали....ВСУ приготовились...

Onet: украинцы убегают в конце каждого периода обучения ВСУ в Польше

Onet: украинцы убегают в конце каждого периода обучения ВСУ в Польше

О массовом дезертирстве из ВСУ говорят всё чаще и громче.Случаи самовольного оставления части, проще говоря — дезертирства в Польше происходят в конце каждого обучения ВСУ, пишет польское издание Onet.

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