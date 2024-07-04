💡💡💡ВНИМАНИЕ 💡💡💡 В хуторах Сатаровском и Карповском с 10 до 16 часов сегодня отключат подачу электроэнергии.
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💡💡💡ВНИМАНИЕ 💡💡💡 В хуторах Сатаровском и Карповском с 10 до 16 часов сегодня отключат подачу электроэнергии.