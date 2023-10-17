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В России нарастят производство артиллерийских систем и боеприпасов: все будет проще и быстрее

В России нарастят производство артиллерийских систем и боеприпасов: все будет проще и быстрее

Шойгу подчеркнул важность быстрого производства вооружения и боеприпасов в условиях проведения СВО. Предприятия должны нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем и сократить сроки их поставок в войска.

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