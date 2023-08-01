Военное обозрение

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«Наш народ сам себя погубит»: украинские пользователи соцсетей поддержали пост блогера, заявившего, что «Украина заслужила войну»

«Наш народ сам себя погубит»: украинские пользователи соцсетей поддержали пост блогера, заявившего, что «Украина заслужила войну»

Пост общественного деятеля Алексея Толкачева о том, что «Украина заслужила эту войну», неожиданно встретил весьма сочувственное отношение многих украинских пользователей социальных сетей.

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