Китайский автомобиль года Huawei Aito M7, который будет поставляться в Россию, сметают огромными темпами

С момента запуска в сентябре 2023 года объем оплаченных заказов на новый внедорожник Aito M7 превысил 15 000 единиц за 24 часа, 30 000 единиц за 18 дней, 60 000 единиц за один месяц, 100 000 единиц за два с половиной месяца и 130 000 единиц за четыре месяца.