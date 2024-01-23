iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Китайский автомобиль года Huawei Aito M7, который будет поставляться в Россию, сметают огромными темпами

Китайский автомобиль года Huawei Aito M7, который будет поставляться в Россию, сметают огромными темпами

С момента запуска в сентябре 2023 года объем оплаченных заказов на новый внедорожник Aito M7 превысил 15 000 единиц за 24 часа, 30 000 единиц за 18 дней, 60 000 единиц за один месяц, 100 000 единиц за два с половиной месяца и 130 000 единиц за четыре месяца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх