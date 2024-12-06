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ВСУ показали новую модификацию бронеавтомобиля «Новатор-2»

ВСУ показали новую модификацию бронеавтомобиля «Новатор-2»

ВСУ в ближайшее время должны получить первую партию бронеавтомобилей «Новатор-2» в новом исполнении – компанией Ukrainian Armor была разработана санитарная версия.

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