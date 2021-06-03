В Забайкальском крае расчеты всепогодного ЗРК «Тор-М2» ВВО отработали уничтожение ударных дронов «противника»

На огневом рубеже, расчеты пусковых установок «Тор-М2» произвели электронные пуски ракет по обнаруженным БпЛА, исходя из информации, полученной от операторов станции обнаружения целей.
Популярные статьи
- В Филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся выпуск офицеров и прапорщиков
- На полигонах в Калининградской области завершился этап боевого слаживания подразделений армейского корпуса
- В учебном центре «Можайск» 12 Главного управления Минобороны России завершился всеармейский конкурс на лучшее подразделение доставки боеприпасов «Специальный маршрут»
Свежие комментарии