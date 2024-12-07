Москвичи обыграют лидера во второй раз за сезон.Главный матч воскресенья в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — противостояние лидера чемпионата с трехкратными обладателями Кубка Гагарина.
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