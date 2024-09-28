Зиресовир способствует уменьшению проявлений и симптомов бронхиолита у детей с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией

Зиресовир уменьшает симптомы бронхиолита у детей с РСВ-инфекцией Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале New England Journal of Medicine, применение зиресовира способствует уменьшению симптомов бронхиолита у младенцев и детей младшего возраста, госпитализированных с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РСВ).
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