Зиресовир способствует уменьшению проявлений и симптомов бронхиолита у детей с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией

Зиресовир уменьшает симптомы бронхиолита у детей с РСВ-инфекцией Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале New England Journal of Medicine, применение зиресовира способствует уменьшению симптомов бронхиолита у младенцев и детей младшего возраста, госпитализированных с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РСВ).