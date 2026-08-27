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Минобороны заявило о поражении военных заводов под Киевом и одесских портов

Минобороны заявило о поражении военных заводов под Киевом и одесских портов

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска нанесли групповой удар по военным заводам и логистическим центрам Украины, а также по морским портам, принимающих сухогрузы с вооружением для ВСУ.

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