Минобороны заявило о поражении военных заводов под Киевом и одесских портов

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска нанесли групповой удар по военным заводам и логистическим центрам Украины, а также по морским портам, принимающих сухогрузы с вооружением для ВСУ.
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