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Guardian: Британия ведет переговоры с Францией о признании Палестины уже в июне

Guardian: Британия ведет переговоры с Францией о признании Палестины уже в июне

Лондон ведет переговоры с Парижем и Эр-Риядом о признании уже в июне палестинского государства. Об этом, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, сообщает газета Guardian.

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