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Царьград

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Температура окончательно упадёт в Москве на следующей неделе

Температура окончательно упадёт в Москве на следующей неделе

После 12 октября можно не ждать тёплой погоды.Окончательное похолодание в Москве и Подмосковье произойдёт после 12 октября.

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