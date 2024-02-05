Путин поручил распространить действие дальневосточной ипотеки на бойцов СВО

Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Президент Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную ипотеку на бойцов СВО без ограничений по возрасту и семейному положению.
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