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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА провел презентацию команды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ: «Место отсылает к традиционному символу клуба»

В четверг ЦСКА провел презентацию команды перед стартом Фонбет Чемпионата КХЛ-2026/27 в Центре национальных конных традиций на ВДНХ.

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