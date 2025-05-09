🚩 На горе Митридат в Керчи подняли Знамя Победы К Обелиску Славы возложили цветы в знак уважения к подвигу победителей.
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🚩 На горе Митридат в Керчи подняли Знамя Победы К Обелиску Славы возложили цветы в знак уважения к подвигу победителей.