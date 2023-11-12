В Минцифры разъяснили, какие VPN-сервисы будут блокироваться

Блокировке в РФ подвергнутся конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как представляющие угрозу безопасности функционирования Интернета, пишет РИА Новости со ссылкой на разъяснение Минцифры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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