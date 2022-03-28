Президент «Ассоциации фигурного катания на коньках Омской области», в не давнем прошлом директор депспорта мэрии города Константин Мельников прокомментировал нашему ресурсу скандальные слова чемпионки мира, французской фигуристки Габриэлы Пападакис.
Президент «Ассоциации фигурного катания на коньках Омской области», в не давнем прошлом директор депспорта мэрии города Константин Мельников прокомментировал нашему ресурсу скандальные слова чемпионки мира, французской фигуристки Габриэлы Пападакис.
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