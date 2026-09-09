В России признали законным заочный арест Кирилла Буданова*

Московский городской суд подтвердил законность решения о заочном аресте бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в рамках дела о террористическом акте в Херсонской области.
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