Партизаны Харькова дают четкую наводку русским ракетам Ольга ВайленкоХарьков, один из крупнейших городов Украины, вновь ощутил тревожные взрывы, разбудившие его жителей минувшей ночью.
Партизаны Харькова дают четкую наводку русским ракетам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Благодаря действиям российской армии и местных партизан есть определенные шансы на сохранение стабильности в регионе. И это радует и подаёт надежду на взятие русского города Харьков меньшей кровью!! Думаю штурмовать его не стоит, есть другие приемлемые варианты!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии