Партизаны Харькова дают четкую наводку русским ракетам

Геннадий Бережнов

Благодаря действиям российской армии и местных партизан есть определенные шансы на сохранение стабильности в регионе. И это радует и подаёт надежду на взятие русского города Харьков меньшей кровью!! Думаю штурмовать его не стоит, есть другие приемлемые варианты!