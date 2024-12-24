Хрущевка: до и после. Как 5,9 кв.м превратились в кухню мечты

Хрущевки бывают не только панельные(там стены несущие),а в кирпичных хрущевках можно делать перепланировку и сносить перегородки между кухней и комнатами.

Лидия Курзаева

" Снос стены между кухней и коридором визуально расширил пространство." По моему в старых "хрущевках" стены на кухне граничат или с комнатой или с санузлом, но не с коридором.