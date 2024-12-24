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Квартира, дом, дача

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Хрущевка: до и после. Как 5,9 кв.м превратились в кухню мечты

Хрущевка: до и после. Как 5,9 кв.м превратились в кухню мечты

Как крошечное пространство превратили в функциональную и стильную кухню Кухня в хрущевке — настоящий вызов для любого ремонта.

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Комментарии
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Рамиль Кавеев
ложь- в хрущёвке все стены несущие
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19 час.
SS
Sdakv Sdakv
Хрущевки бывают не только панельные(там стены несущие),а в кирпичных хрущевках можно делать перепланировку и сносить перегородки между кухней и комнатами.
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15 час.
Лидия Курзаева
&quot; Снос стены между кухней и коридором визуально расширил пространство.&quot;  По моему в старых   &quot;хрущевках&quot; стены на кухне граничат  или с комнатой или с санузлом, но не с коридором.
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12 час.

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