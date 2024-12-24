Как крошечное пространство превратили в функциональную и стильную кухню Кухня в хрущевке — настоящий вызов для любого ремонта.
Хрущевка: до и после. Как 5,9 кв.м превратились в кухню мечты
Комментарии
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Рамиль Кавеев
ложь- в хрущёвке все стены несущие
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19 час.
SS
Sdakv Sdakv
Хрущевки бывают не только панельные(там стены несущие),а в кирпичных хрущевках можно делать перепланировку и сносить перегородки между кухней и комнатами.
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15 час.
Лидия Курзаева
" Снос стены между кухней и коридором визуально расширил пространство." По моему в старых "хрущевках" стены на кухне граничат или с комнатой или с санузлом, но не с коридором.
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12 час.
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