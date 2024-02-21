Вряд ли стоит сомневаться, что в послании президента РФ Федеральному собранию будут обозначены задачи развития страны на ближайшие годы.
Путин заявил о толерантности в РФ к людям нетрадиционной ориентации
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Надежда Белугина
«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации." Ох, как покоробила меня эта фраза" Толерантность - мина замедленного действия. Толерантны к нетрадиционным, к тем, кто закатывает пир, когда идёт война, к мигрантам...Не трогать только детей - отложить неизбежное на какое-то время? В подвалах и ночных балаганчиках людей не удержишь, как говорят старики: "Шило в мешке не утаишь" И это или есть, или его нет. Или тогда зачем пошумели?
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