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Путин заявил о толерантности в РФ к людям нетрадиционной ориентации

Путин заявил о толерантности в РФ к людям нетрадиционной ориентации

Вряд ли стоит сомневаться, что в послании президента РФ Федеральному собранию будут обозначены задачи развития страны на ближайшие годы.

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Комментарии
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Надежда Белугина
«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.&quot; Ох, как покоробила меня эта фраза&quot; Толерантность - мина замедленного действия. Толерантны к нетрадиционным, к тем, кто закатывает пир, когда идёт война, к мигрантам...Не  трогать только детей - отложить неизбежное на какое-то время? В подвалах и ночных балаганчиках людей не удержишь, как говорят старики: &quot;Шило в мешке не утаишь&quot; И это или есть, или его нет. Или тогда зачем пошумели?
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