Путин заявил о толерантности в РФ к людям нетрадиционной ориентации

Надежда Белугина

«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации." Ох, как покоробила меня эта фраза" Толерантность - мина замедленного действия. Толерантны к нетрадиционным, к тем, кто закатывает пир, когда идёт война, к мигрантам...Не трогать только детей - отложить неизбежное на какое-то время? В подвалах и ночных балаганчиках людей не удержишь, как говорят старики: "Шило в мешке не утаишь" И это или есть, или его нет. Или тогда зачем пошумели?