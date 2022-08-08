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«Есть адекватные люди»: Медведев отреагировал на слова основателя Pink Floyd о США и Украине

«Есть адекватные люди»: Медведев отреагировал на слова основателя Pink Floyd о США и Украине

globallookpress/Russian Government Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс является адекватным человеком, пришел к выводу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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